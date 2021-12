BOUCHARD, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean Bouchard, époux de madame Louise Audet, fils de feu Gertrude Grenier et de feu Armand Bouchard. Il demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13 h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Patrick (Émilie Babin) et Daniel (Maude Tremblay); ses petits-enfants: Juliette Bouchard et Éli Fournier; son frère et ses sœurs: Rita (feu Roger Bélair), Thérèse (feu Alexandre Turcotte), Rose (feu Raymond Savard), Marguerite (feu Antonio Plamondon) et Raymond; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet : Diane (Benoit Fortier), Ginette (Jean-Marc Paquet) et Micheline (Michel Pigeon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Armand, feu Andrée (feu Émile Beaupré) et de feu Louise (feu Guy Prévost) et le beau-frère de feu Marcel Audet (feu Reine Fortin).