GOULET, Sylvie



Au CHSLD St-Augustin, le 29 octobre 2021, l'âge de 63 ans, est décédée Sylvie Goulet. Elle était la fille de feu dame Jeanne d'Arc Vézina et de feu monsieur Philippe Goulet. Elle laisse dans le deuil ses frères : Raymond (Lisette), Claude (Jeannine), Jean-Yves, Lucie (Yvon), Louis, et Charles, sa filleule Laurie (Charles Côté); ses neveux et nièces : Tommy, Claudine (Yann Lauzier) et Vanessa (Martin Moreau), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Elle a été confiée àet ses cendres ont été déposées au columbarium de la Seigneurie. Sylvie tenait à remercier tout spécialement les membres de sa famille et ami(e)s, ainsi qu'à tante Hélène, pour les nombreuses visites et attentions durant toutes ces années et une pensée à monsieur et madame Henri Baker. Un Merci également à tout le personnel de CHSLD St-Augustin pour l'attention et les bons soins apportés à Sylvie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne de la Sclérose en Plaques, Région de Québec, Site : www.scleroseenplaques.ca, Tél. : (418) 529-9742.