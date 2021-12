MORAIS-BRIND'AMOUR, Monique



" Peu importe le moment où un parent nous quitte… il est toujours trop tôt…"À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 novembre 2021, est décédée à l'âge de 83 ans, madame Monique Morais-Brind'Amour, épouse de feu monsieur Jean Morais. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifMadame Brind'Amour laisse dans le deuil les amours de sa vie, ses enfants: Lyne (André Giroux), Brigitte (Karl Gosselin) et Bob (Caroline Déry); ses petits-enfants plus que parfaits: Maude, Jérémy, Alex, Dave, Alexandra, Rosalie et Camille; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Pierre (Lucie), Nicole (Clément), Jacques (Carmel), Marc (Lise), Lise, Céline (André), Jean (Danielle) et Madeleine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre Lucette (Jean-Louis) et André. La famille tient à remercier sincèrement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués et spécialement Dre Valérie Hudon pour sa grande empathie et son professionnalisme. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca