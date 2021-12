TURGEON, Diane



À la Maison Michel Sarrazin, le 25 novembre 2021, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Diane Turgeon, fille de dame Agathe Paquin et de feu monsieur Paul-Aimé Turgeon. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 14h à 16h et seraLes cendres seront déposées au cimetière de St-Ambroise à une date ultérieure sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Agathe Paquin (feu Paul-Aimé Turgeon), sa fille Amélie Genois (Simon Fournier), ses petits-enfants : Nathan et Mégane, ses frères : Luc (France Richard), Sylvain (Nathalie Lamarre), Pierre (Catherine Rouleau) et Yves (Louise Gagné); elle laisse également dans le deuil Caroline Giguère, une personne significative pour elle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et amis (es). Un sincère remerciement au personnel et aux nombreux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101 ch. St-Louis, Québec, QC, G1T 1P5, téléphone : 418-687-6084, site internet : www.michel-sarrazin.ca/don-en-memoire . Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.