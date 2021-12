NADEAU, Gaston



À Sainte-Anne-de-Beaupré, s'est éteint, comme il a vécu tout en douceur, M. Gaston Nadeau, époux bien-aimé de feu dame Marguerite Beaulieu, fils de feu M. Wilfrid Nadeau et de feu dame Virginie Lirette. Il demeurait à Ste-Brigitte-de- Laval. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h20.Il laisse dans le deuil sa fille et son fils: Julie (Bruno Perreault), Bruno; ses petits-enfants: Rafaëlle, Gabriel ainsi que leur mère Dominique Noël et Sébastien Pageau; ses sœurs: Denise (feu Gabriel Lessard, Marcel Auger) et Pauline (Claude Auger); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Beaulieu: Françoise (feu Jean-Marie Nolin), feu Félicien (Gemma St-Gelais); ses filleules et son filleul qu'il a tant aimés: Nadine Nolin, Michelle Auger et Alain Lessard. Il a tant aimé, Mlle Josée Roussy, qu'il a considérée comme sa fille. Il est parti en pensant à ses neveux et ses nièces ainsi qu'à ses amis. Il est allé rejoindre son épouse, Marguerite, son frère, Jules (Bella Blondeau), ses sœurs, Cécile (Lucien Bélanger) et Gaby (Alphonse Janvier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu: Suzanne (Nazaire Avoine), Rita (Julien Fortin), Aline (Benoît Nolin), Madeleine (Gilles Nolin), Bernadette (Alvida Chauvette), Laurette (Alphonse Charbonneau), Gabrielle (Francis Lefebvre), Gaston (Rose Rousseau). La famille tient à rendre hommage aux anges de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré qui ont pris soin de notre père avec tant d'amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré adressé à l'Unité des soins palliatifs, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. Par téléphone au 418 827-5773 poste 2802.