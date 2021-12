BEAULÉ, Gisèle



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Gisèle Beaulé, survenu à Québec le 5 novembre 2021 au Manoir St-Amand. Elle était la fille de feu Clermont Beaulé et de feu Fernande Clavet Beaulé. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christine Drouin, Daniel Drouin (Sylvie Robitaille) et Patrick Drouin (Patricia Beaulieu); ses petits-enfants : Véronique Drouin, Sébastien Lemieux, Vincent Lemieux, Anabelle Lemieux, Alexandre Powell, Didier Powell, Frédérick Drouin et Catherine Drouin; ses arrière-petits-enfants : Rafaëlle Langevin, Olivier Langevin, Zoé Lemieux, Akym Powell et Léo Powell Drouin; ses frères et soeurs : feu Louise Beaulé Clavet, Hélène Beaulé Chandonnet (Julien Daigle), feu Pierre Beaulé, Sylvie Beaulé Samson (Michel Samson), Marie Beaulé Flamand (Donald Flamand), Esther Beaulé, Julie Beaulé Chabot (Bernard Chabot), feu Jean Beaulé, Claude Beaulé et Nancy Beaulé (Dennis Hayes); plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que des amis très chers : Ginette Groleau et Mario Charrette. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au Manoir Saint-Amand pour les bons soins prodigués. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999. https://fondation-iucpq.org/je-donne/Un chaleureux au revoir à ses ami(e)s qui ont fait partie de sa vie.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais