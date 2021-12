BARIBEAU, Fernande Asselin



A l'hôpital St-Sacrement, Québec, le 18 novembre 2021, à l'âge de 101 ans et 5 mois, est décédée madame Fernande Asselin, épouse de feu monsieur Edmond Baribeau, fille de feu monsieur Edwidge Asselin et de feu madame Noémie Perron. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 9 h, auMadame Asselin laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Pierre (Doretha Murphy), Denis (Rosanne Gagnon) et Jacinthe (Michel Paquette); ses petits-enfants : Dahlia, Naomi et Anaël; ses arrière-petits-enfants : William et Samuel Jackson; James Trépanier et Simon Vigneault; sa sœur Simone. Elle était la sœur de feu Juliette (feu Denis Roberge), feu Yvonne (feu Glorian Baillargeon), feu Léo (feu Liliane Roberge), feu Paul (feu Gaétane Magny), la belle-sœur de feu Victorin Baribeau (feu Anita Anger), feu Yvette (feu Henry Defoy), Irène (feu Côme Jobin), feu Jean-Claude (Louise Grenon), feu Benoit (feu Margot Lachance), feu Marcel (Pauline Brouillette), feu Rita (feu Lucien Angers). Elle laisse également son cousin l'abbé André Asselin ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel de la résidence Ste-Marie de Donnacona, du CLSC de Portneuf, et le personnel du 8e étage de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org