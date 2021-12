LACHANCE, Normand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 novembre 2021 à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Normand Lachance, époux de dame Colette Paré. Il était le fils de feu monsieur Joseph Lachance et de feu dame Marie-Anne Clavet. Il demeurait à Beaupré.La famille vous recevra pour une rencontre de solidarité 2 heures avant la liturgie, soit de 9h00 à 11h00. Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Colette, ses enfants et ses gendres : Dominique (Eric Brousseau) et Jean-Philippe (Christian Larochelle) ; ses petits-enfants : Nicolas, Benjamin et Simon ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré : Jacques, Monique (André Simard), feu Hélène (André Gingras), Lise (Richard St-Hilaire), et il était le beau-frère de feu Clode Paré. Il laisse également dans le deuil son cousin et sa cousine François et Céline Lachance ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Société Canadienne du Cancer, Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214, Sillery, (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/contact-us/?region=qcet/ou Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, G1K 5Y9, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don