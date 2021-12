MOREL, Michel



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 15 novembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Michel Morel, époux de madame Diane Beaudoin, fils de feu madame Cécile Pouliot et de feu monsieur Gérard Morel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 12 h 30.Il laisse dans le deuil après 49 ans de mariage, l'amour de sa vie Diane, ses filles : Annie et Josée (Patrick Mackie); ses petites-filles : Élodie (Charles Hébert) et Martine (Jérémi Letarte); ses sœurs et son frère : feu Denise, Madeleine et feu André (Mariette D'Amours); sa belle-mère Alexandrine Morin (feu Hilaire Beaudoin); son beau-frère Denis et sa belle-sœur Doris (Jean-Marc Litalien), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du 2ième étage du CHSLD St-Antoine pour tous les bons soins prodigués et pour le respect qu'ils ont toujours eu pour Michel. Un merci spécial à Nancy et France. Je vous remercie tous pour avoir toujours été là pour moi dans les moments très difficiles, Diane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec Téléphone : 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.