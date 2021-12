GIASSON GUIMONT, Mariette



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 21 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Mariette Giasson, épouse de monsieur Jean-Paul Guimont, demeurant à L'Islet. Elle était la fille de feu dame Antoinette Gagnon et de feu monsieur Philippe Giasson. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Johanne et Isabelle; ses petites-filles: Emmy et Chloé Bernier (Frédéric Gaudreau) ainsi que leur père Réal Bernier. Elle était la sœur de: Lucette (feu Armand Bernier), feu Yolande et feu Ghislaine (feu Albert De Vos), ainsi que Raymond Soucy (Lise Mercier). Elle est aussi allée rejoindre plusieurs des membres de la famille Guimont. Sont également affectés par son départ, sa belle-sœur Lucille Guimont (feu Gilbert Gagnon) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions, la qualité de leurs soins, leur dévouement et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Qc) G0R 3G0 ou à la Fondation Rayons d'Espoir pour les CLSC et Centres d'hébergement de la MRC de Montmagny, 10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec), G0R 2J0. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi, jour des funérailles, à compter de 9h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.