MARQUIS, Laval



Au CHSLD de St-Anselme, le 10 novembre 2021, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédé monsieur Laval Marquis, époux de feu madame Thérèse Lessard, fils de feu monsieur Jean-Charles Marquis et feu madame Alexina Martineau. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lavendredi le 3 décembre 2021 de 19 h à 21 h etde 12 h à 13 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil ses enfants et petit-enfants: Jean-Pierre (Janick, Cynthia, Olivier), Charlotte et Pierre son conjoint (Mike, Cathia), Huguette (Louis-Frédéric), André et Jeanne son épouse (Isabelle, Jérôme, Etienne et Pascale), Louise, Raymond et Claude sa conjointe (Hubert, Guillaume et Xavier), France et Louis son conjoint (Yohan et Jean-Daniel), ainsi que ses arrière-petits-enfants. Ses sœurs: Rolande (feu Réal Labrecque) et Pierrette (feu Henri Roberge) son frère feu Claude (Hélène Prévost); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marcelle Lessard et feu Ralph Harris, feu Roger Lessard et feu Lucienne Roy, feu sœur Cécile Lessard, feu frère Benoit Lessard, feu Jacques Lessard et feu Marie Dubé, feu Pierre Lessard O.M.I, feu Jean-Noël Lessard et feu Marthe Moreau, feu Daniel Lessard et feu Rachelle Bérubé, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, Marlyse Demers personne significative dans la vie de notre père, et autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Charles Couillard et du CHSLD de St-Anselme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don (déductible d'impôt) à la Maison de la famille de Bellechasse. La direction des funérailles a été confiée à la