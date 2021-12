MARCOTTE

Marie-Rose Plamondon



À l'hôpital régional de Portneuf, le 20 novembre 2021, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédée dame Marie-Rose Plamondon, épouse de feu monsieur Yves Marcotte, fille de feu monsieur Rosaire Plamondon et de feu dame Albertine Hardy. Madame Plamondon laisse dans le deuil: son fils Daniel Marcotte; ses frères, sa sœur, et belle-sœur de la famille Plamondon: André (Antoinette Jean), Julienne (Percy Lawless), Noël (Gaétane Morissette), Laurette Lamy (feu Gérard Plamondon), sa nièce et proche-aidante Sylvie Greffard (Donald Michaud), son amie Huguette Benoit, sa filleule Karole Harvey (Daniel Léger), beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcotte: Marie-Claire (Noël Alain), Gilles (Denise Bédard), Françoise Paquet (feu Fernand Marcotte), Guy (Denise Bédard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs de la famille Plamondon et Marcotte. La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf, Dr Alain Beaulieu, l'équipe du CLSC de Pont-Rouge ainsi que Dr Johanne Frenette pour leur dévouement et les bons soins prodigués et finalement les préposés de la Résidence Dupont. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 8h à 10h45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf: https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/ Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.