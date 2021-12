Alouettes: Khari Jones garde son poste...pour le moment

Est-ce que Khari Jones sera à la tête des Alouettes au début de la prochaine saison ? C’est la question qui est demeurée en suspens au terme du bilan de fin de saison de la formation montréalaise qui s’est tenu jeudi au Stade olympique.

Jones et le directeur-général Danny Maciocia ont été bombardés de questions à ce sujet. Tous les angles possibles ont été couverts par les journalistes présents.

«Il y a un désir que ça continue et que ça fonctionne, mais on a du travail à faire, a mentionné Danny Maciocia. Il est très important de trouver des solutions dans les prochains jours.

«Il y a un désir que Khari Jones et que tous ses assistants soient de retour. Cette année, c’était la première fois que nous vivions une saison complète ensemble.»

Par contre, on a déjà senti Maciocia plus convaincant dans ses propos. Les discussions entre les deux hommes, qui auront lieu dans les prochains jours, seront déterminantes. Ils doivent voir si leurs plans et leurs visions pour la saison 2022 peuvent s’arrimer.

Il y a certains aspects des performances des Alouettes qui ont dérangé Maciocia au cours de la saison.

«L’indiscipline et notre façon de jouer sur les unités spéciales nous ont fait mal, a ajouté Maciocia. Dans la plupart de nos sept défaites, c’est plus nous qui avons échappé les matchs.

«On va travailler directement avec Khari. Les réponses se trouvent en équipe. On a aussi manqué d’opportunisme à plusieurs occasions à l’attaque. C’est arrivé à plusieurs reprises que nous ayons de longues séquences sur le terrain qui se sont terminées par un placement.»

Jones n’est pas inquiet

À quelques pieds de Maciocia, on retrouvait Jones qui a affiché une belle confiance dans les circonstances. Il faut dire qu’il lui reste encore une année à son contrat de trois ans qu’il a signé en 2019.

«Je ne m’en fais pas avec cela, a mentionné Khari Jones. Je n’ai jamais eu de craintes à ce niveau. Je suis l’entraîneur de cette équipe de football et je vais l’être au meilleur de mes habiletés que je sois encore ici pour 10 ans ou pour une semaine.

«Je laisse les choses s’arranger par eux-mêmes.»

Depuis son arrivée à Montréal, Jones est apprécié par ses joueurs. Il est souriant et il aime avoir du plaisir avec eux au quotidien.

Est-ce que Jones a été assez dur avec ses joueurs cette saison ?

«Je suis un entraîneur qui est proche de ses joueurs, a-t-il expliqué. Je serai toujours comme cela. Ce que je veux être avant tout, c’est un entraîneur gagnant qui remporte des matchs de football.

«Même si je suis souriant et que j’ai du plaisir, je suis capable de me fâcher. Mes joueurs l’ont constaté à quelques reprises. Cette saison, ce n’était pas un problème et je vous assure que ce ne le sera pas dans le futur.»

L’indiscipline pointée du doigt

À plusieurs occasions en 2021, l’indiscipline a placé les Alouettes dans une position difficile. On en a eu un bel exemple lors de la défaite à Hamilton dimanche dernier.

«Si on veut se débarrasser de ces punitions, ça doit commencer au début de la saison, a précisé Jones. C’est une facette de mon équipe dont je ne suis pas fier.

«En 2022, je vais m’assurer que ça ne se reproduise pas en mettant des amendes, en coupant leur temps de jeu ou même en les libérant. Je prends la responsabilité en mon nom et en celui de l’équipe d’entraîneurs afin que mes joueurs soient dans la meilleure disposition pour éviter ces punitions.»

Est-ce que ses bonnes intentions vont convaincre Maciocia de le garder en poste ? On aura la réponse d’ici la période des Fêtes.

Pendant le bilan, le quart Matthew Shiltz a annoncé que sa mère était décédée dans un accident de voiture qui est survenu au Texas. Une triste nouvelle pour l’athlète de 28 ans.

