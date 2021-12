OUELLET, Gemma Desjardins



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec le 6 novembre 2021, est décédée à l'âge de 96 ans et 10 mois Mme Gemma Desjardins, épouse de feu M. Ernest Ouellet; fille de feu Mme Imelda Thibault et de feu M. Louis Desjardins. Elle demeurait à Québec, autrefois à Saint-Philippe-de-Néri de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 11 h 30 à 14 h 10., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de: Céline (Jean-Luc Morneau), Marielle, feu Raymonde, Ghislaine (André Charest), Normand (Marie Michaud), Richard (Sylvie Boudreau), Marc (Sylvie Boulanger). Elle laisse également dans le deuil ses 13 petits-enfants et ses 24 arrière-petits-enfants et un à naître. Elle était la soeur de: feu Rita (feu Gédéon Drapeau), feu Fernand (Simone Bérubé), feu François (feu Thérèse Boissonneault), feu Venant (Jacqueline Labbé), feu Jean-Marie (feu Thérèse Dumas), Elle était la belle-soeur de: feu François (feu Thérèse Lavoie), feu Paul-Émile, feu Liliane (Antonin Dubé), feu Ferdinand (Madeleine Gagnon), feu Jean-Charles (feu Jeanne D'Arc Raymond), Raymond (Lucie Gagnon), Florent (feu Marcelle Légaré). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Desjardins et Ouellet et ses ami(e)s. Les membres de la famille désirent remercier le Dr Mario Lebel pour les excellents soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 ou la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, bureau 301, Matane, Québec G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la