JOBIN, Denis



À son domicile, le 22 novembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé subitement monsieur Denis Jobin, fils de feu monsieur Gaston Jobin et de feu madame Lucienne Chabot. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Jobin laisse dans le deuil ses fils: William (Christina Leclerc), Rémi et Tommy (Stéphanie Noreau); ses petits-enfants: Maxime-William, Alex, Rosalie, Théodore et Léticia; ses frères et soeurs de la famille Jobin: Jocelyne (feu André Laflamme), Carole (feu André Mottard), Christian (Diane Roberge), Solange et feu Ginette (feu Serg Lapierre); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci à ses proches parents pour leur soutien et leur présence. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 4 décembre 2021 de 13h30 à 15h30 à laPar la suite, les cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest et Fille Ltée, Pont-Rouge.