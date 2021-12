DELISLE, Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 décembre 2020, à l'âge de 78 ans et 5 mois, est décédé monsieur Guy Delisle, époux en premières noces de madame Jeannette Avoine, en deuxièmes noces de feu madame Nicole Roger et compagnon de feu Pierrette Laliberté, fils de feu dame Claire Sirois et de feu monsieur Jean-Paul Delisle. Il demeurait à L'Ange Gardien.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 30.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Martine Foncier), Michel (Nicole Labbé), Sylvie et Guillaume (Isabelle L'Écuyer); ses petits-enfants: Sarah-Anne, Leila, Marie-Pier, Charlotte, Rosalie, Léa, ses arrière-petits-enfants de la famille Laliberté: Junior, Gabrielle, Ève, Jade, Stéphanie, Marie-Pier, Vincent, Mégane et Élodie; ses frères et sœurs: Huguette (Claude Bordeleau), Pierre (feu Ginette Cauchon), Ghislaine (feu Jacques Blouin), Jean (Émilia "Mimi" Boudreault) et Roch (Lorraine Laberge); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roger: feu Claire (feu Jean-Marc Dion), feu Jean-Guy (Nicole Gauthier), feu Denise (feu Gilbert Auclair), feu André (Marguerite L'Anglais), Colette et Pierre (Charlotte Robitaille); les enfants de sa compagne Pierrette: Denis Therriault (feu Linda Bois), Lise Therriault et Christiane Therriault (Nicolas Fortier) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les employés du département de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc tél: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Il a été confié à la