RACINE, Françoise



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 31 octobre 2021, à l'aube de ses 90 ans, est décédée madame Françoise Racine, fille de feu madame Marie-Anne Gauthier et de feu monsieur Joseph Racine. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 4 décembre 2021, de 9 h à 12 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Tite-des-Caps. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Elisabeth (Fernand Leduc), Marc (Louise Martel), Guy, Gilles (Lucie Laperrière); ses petits-enfants: Samuel, Amanda, Carl et Jonathan; son ami de cœur de longue date, Gaëtan Tremblay. Elle était la sœur de: feu Thérèse (feu Conrad Paré), feu Lucille (feu André Renaud), feu Laurent (feu Marie-Marthe Côté), feu Grégoire (Claudette Asselin), Raymond (Rolande Tremblay), feu Jacqueline, Antoine (France Leblanc), feu Alphonsine "Francine" (Michel Drolet) et Irène (Real Aubin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la de votre choix