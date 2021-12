DUMONT AUBIN, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mai 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Gisèle Dumont, épouse de feu Arthur Aubin. Elle était la fille de feu Almanzar (Alphonse) Dumont et de feu Alice Allard. Elle habitait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres au :de 14h à 15h.L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et frères : feu André (Claudette Blouin), Jacqueline, feu Jean-Marc (feu Thérèse Pigeon) et Georgette (feu René Boutet); ses nièces et neveux des familles Dumont, Lagrange, Boutet; une très grande amie de la famille, Madame Murielle Guay et la famille Aubin ainsi que de plusieurs cousines, cousins et amis(es). La famille désire remercier ses nièces Sylvie et Manon Lagrange qui l'ont accompagnée jusqu'à son dernier moment. De sincères remerciements à tout le personnel de l'unité de cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués.