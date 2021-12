JOBIN, Jacques



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 12 novembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jacques Jobin, époux de madame Lisette Cyr et fils de feu monsieur Maurice Jobin et de feu madame Anita Gagnon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Josée (Louis Pelchat) et Dany; ses petits-enfants: Elizabeth Pelchat (Patrick Tremblay), Louis-Philippe Pelchat. Zachary et Simon Jobin et leur mère Caroline Genest; ses arrière-petits-enfants: William, Lily-Rose; son frère: feu André Jobin (Madeleine Pilote); sa sœur: Madeleine Jobin; ses beaux-frères et belles-sœurs: Marcel Cyr (Céline Dumont), Renaud Cyr, Jean-Paul Cyr (Paulette Dufresne) Jacqueline Cyr, Yvon Cyr, France Cyr (Yves Gaudet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 8e étage de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Qc), H1N 1C1.