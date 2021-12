Canadien: Brendan Gallagher et Sami Niku sur la liste COVID-19

L'attaquant Brendan Gallagher et le défenseur Sami Niku ont été placés sur le protocole de la COVID-19 de la Ligue nationale de hockey par le Canadien de Montréal, jeudi matin.

• À lire aussi: Qui sera devant le filet de l'Avalanche pour affronter le CH?

• À lire aussi: Prochain DG du Canadien: Mario Tremblay vote pour Patrick Roy

«Les deux joueurs sont suivis de près par les médecins de l’équipe, et suivent les directives et protocoles mis en place par la LNH», a précisé l’organisation, via son compte Twitter.

Brendan Gallagher et Sami Niku ont été placés sur le protocole de la COVID-19 de la LNH.



Les deux joueurs sont suivis de près par les médecins de l’équipe, et suivent les directives et protocoles mis en place par la LNH. pic.twitter.com/HkKSjJ1Xai — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 2, 2021

Le Canadien a un match prévu, jeudi soir au Centre Bell, contre l'Avalanche du Colorado.

Gallagher a disputé 23 matchs avec le Tricolore, cette saison, ayant récolté 10 points, dont quatre buts.

À propos de Niku, il a pris part à seulement neuf rencontres avec le CH, obtenant trois mentions d’aide.

Plus de détails à venir...

À voir aussi