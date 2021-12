LEGROS, Fernand



À son domicile, le 24 novembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Fernand Legros, époux de madame Danielle Paradis. Il était le fils de feu monsieur Arsène Legros et de feu dame Éléonore Bélanger. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles, à compter de 12h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Pamphile.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Danielle, ses frères et sœurs : feu Monique (feu André Ouellet), Michel (Francine Vallée), Madeleine (Daniel Bergeron), André (Pauline Paradis), ses beaux-frères de la famille Paradis : Marc-André et Jacques, ses neveux et nièces de la famille Legros : Serge et Carlo Ouellet, Jonathan, Karine et Carl Legros, de la famille Paradis : François, Andréanne, Marie, Michelle, Jacques-Étienne Paradis, ainsi que ses cousins, cousines, parents et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny: https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/La direction des funérailles a été confiée à la