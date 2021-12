CH: rien pour impressionner le nouveau patron

Le Canadien de Montréal a bien tenté de résister à l’Avalanche du Colorado, mais s’est tout de même incliné par la marque de 4 à 1, jeudi soir au Centre Bell.

C’est au volume que les «Avs» auront finalement eu le dessus sur leurs rivaux, finissant le match avec 33 tirs au compteur contre 20 pour leurs adversaires.

Le Tricolore s’était pourtant bien tiré d’affaire en début de match, retraitant au vestiaire avec une impasse de 0 à 0 après 20 minutes jouées.

Le jeu de puissance n’a pas servi la cause de la troupe de Dominique Ducharme sous les yeux attentifs de Jeff Gorton. Bien que Ben Chiarot ait trouvé le fond du filet – avec un tir extrêmement précis de la pointe, avec un homme en plus – c’est plutôt le but en infériorité numérique du Valeri Nichushkin qui a retenu l’attention.

L’attaquant russe a ouvert la marque tôt en deuxième période, puis s’est fait complice du filet d’Andre Burakovsky en troisième. Cale Makar et Gabriel Landeskog ont aussi trouvé le fond du filet pour les visiteurs.

