GENOIS, Wilfrid



À l'Hôpital Laval de Québec (I.U.C.P.Q.), le 24 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Wilfrid Genois, époux de dame Noëlla Côté, fils de feu monsieur Lauréat Genois et de feu dame Alphonsine Gilbert. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lale jeudi 9 décembre de 18h30 à 21h30 ainsi quede 9h00 à 10h45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse, monsieur Genois laisse dans le deuil son fils Alain (Andrée Martel) et leurs enfants: Sébastien, Sophie, Maggie et Laurie, son fils Marius (Joanne Lortie) et leurs enfants: Kéven et Marie-Pier, son fils Romain (Suzie Langevin) et leur fils: Félix, son fils Dominique (Annie Girard) et leurs deux filles: Mélissa et Mireille, ainsi que sa fille Julie (Alain Lemelin) et leurs garçons: Nicolas et Adam et ses 9 arrière-petits-enfants; sa sœur Yvette (feu Hervé Drolet); son beau-frère Nestor Vincent (feu Françoise), sa belle-sœur Suzanne Beaupré (feu Jean-Guy), son beau-frère Noël Côté ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Monsieur Genois est allé rejoindre ses frères et sœurs décédées: Mandoza, Rolland, Bernadette, Dorilla, Jean-Paul, Georges-Émile, Jeannette et Lucille ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs également décédé(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement madame Christianne Bertrand et toute l'équipe de soins à domicile du CLSC Saint-Raymond pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf : https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/ et/ou à La fondation Canadienne du Cancer : https://www.jedonneenligne.org/Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.