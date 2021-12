GAUDREAU, Roland



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 12 novembre 2021, à l'âge de 84, est décédé monsieur Roland Gaudreau, époux de madame Jeannine Bouchard, fils de feu madame Armande Chrétien et de feu monsieur Joseph Gaudreau. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie de l'Incarnation. Il laisse dans le deuil outre son épouse Jeannine Bouchard; ses enfants Mario Gaudreau (Jocelyne Chrétien), Christian Gaudreau (Claudine Tremblay) et Donald Gaudreau (Annie Martin); ses petits-enfants : Stéphanie, Maxime, Sarah-Maude et Ann-Sophie; ses arrière-petits-enfants: Léonie, Zacharie, Thomas, Caleb, Laura et Aurélie; ses soeurs: Georgette (feu Lucien Lebel) et Nicole (Michel Plamondon); ses belles-sœurs: Lise Bouchard (feu Jean-Claude Gagnon) et Armande Gaudreau (feu Roger Gaudreau), ainsi que ses neveux, ses nièces et ses ami(e)s. Merci à toute l'équipe des soins palliatifs du CHU Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Téléphone : 418 525-4385, site Web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.Des formulaires seront disponibles sur place.