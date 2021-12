Présentée le 18 novembre dernier au profit du service d’hébergement et d’accompagnement pour femmes en situation d’itinérance de la YWCA Québec, la 17e soirée-bénéfice « De l’ombre à la lumière » a réuni, virtuellement, près de 200 personnes et a permis d’amasser 166 232 $, une somme qui aura un impact direct sur la vie des femmes. Près de 300 femmes et leurs enfants sont accueillis à la YWCA Québec chaque année. La soirée fut aussi marquée par une visite-surprise du nouveau maire de Québec, Bruno Marchand. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Jean-Marie Lapointe, animateur de la soirée ; Marie-Astrid Dubant, directrice générale, Fondation YWCA Québec ; Katia De Pokomandy-Morin, directrice générale, YWCA Québec ; Annie Roberge, présidente du CA, YWCA Québec, et les coprésidentes d’honneur de la soirée, Béatrice Robichaud, de Panthera Dental, et Andrea Gomez, de Omy Laboratoires.

Médailles de l’Assemblée nationale

Photo courtoisie

François Paradis, député de Lévis et président de l’Assemblée nationale, a récemment remis la médaille de l’Assemblée nationale à des Lévisiens et Lévisiennes qui se sont démarqués dans les domaines entrepreneurial, sportif, culturel, communautaire et social. C’est ainsi que Jean-François Dinelle, qui a fondé l’entreprise Jeff le boulanger en 2015 ; Gabrielle Carle, qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 avec l’équipe canadienne de soccer ; Diffusion Avant-Scène (Marie-Hélène Julien, présidente du CA et Véronique Bernier, directrice générale), pour le Vieux Bureau de Poste ; Gilbert Samson, fondateur de la Société d’histoire de Lévis, ont été honorés. Pour sa part, Yves Després, qui a consacré 41 ans de sa vie aux services publics et qui a orchestré la relocalisation de l’organisme Le Grenier, a reçu la mention Coup de cœur. Tout ce beau monde apparaît sur la photo en compagnie de François Paradis, à l’extrême droite.

Véritable conte de Noël

Photo courtoisie

Le Marché de Noël allemand de Québec est ouvert depuis le 25 novembre dernier et se poursuivra jusqu’au 23 décembre. En plus des traditionnels emplacements des jardins de l’Hôtel-de-Ville, de la place de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Sainte-Anne, la féérie des fêtes gagne la place D’Youville et la place d’Armes. Ainsi, vous pourrez faire vos emplettes de Noël et vous laisser séduire et surprendre par la magie des fêtes. Sur la photo, de gauche à droite, lors de l’ouverture officielle : L’ange Christkind ; le maire de Québec, Bruno Marchand ; Britta Kröger, présidente du Marché de Noël allemand de Québec ; Olivia Lexhaller, directrice générale du Marché de Noël allemand de Québec ; et le Meister.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 2 décembre 2007. Régis Labeaume remporte l’élection partielle avec 59 % des suffrages. Il est assermenté le 8 décembre en tant que 37e maire de Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Britney Spears (photo), chanteuse américaine, 40 ans...Chloé Dufour-Lapointe (photo) skieuse acrobatique (bosses) active dans le circuit de la coupe du monde depuis 2007, 30 ans...Nelly Furtado, chanteuse canadienne, 43 ans...Monica Seles, ex-championne de tennis américaine d’origine yougoslave, 48 ans...Lucy Liu, actrice de télé et de cinéma américaine, 53 ans...Francis Fox, homme politique, ex-solliciteur, ex- secrétaire d’État et ex-ministre des Communications, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 décembre 2020: Pat Patterson (né Pierre Clermont) (photo de gauche), 79 ans, lutteur québécois intronisé au Temple de la renommée de la WWE, en 1996... 2020 : Valéry Giscard d’Estaing (celle de droite), 94 ans, président de la France de 1974 à 1981... 2016 : Louis-Georges Carrier, 89 ans, réalisateur, metteur en scène et scénariste québécois... 2014 : Jean Béliveau, 83 ans, l'ancien numéro 4 du Canadien de Montréal... 2014 : Bobby Keys, 70 ans, saxophoniste qui a accompagné les Rolling Stones durant près de 50 ans... 2014 : André Laurin, 88 ans, pionnier du système de défense des droits des consommateurs... 2012 : Hiroshi Kato, 77 ans, le maître de l’Aïkido (8e Dan)... 2010 : Madeleine Dompierre Chaput, 89 ans, militante indépendantiste... 2009 : Gilles Gariépy, 67 ans, président fondateur de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec... 2004 : Claude Filion, 58 ans, politicien et magistrat... 2003 : Suzanne Cloutier, 76 ans, actrice québécoise qui a fait carrière à Hollywood et à Paris.