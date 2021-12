FOURNIER BAILLARGEON

Rolande



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le mardi 23 novembre 2021, est décédée à l'âge de 94 ans et 5 mois, madame Rolande Fournier, épouse de feu monsieur Hervé Baillargeon. Elle était la fille de feu Théodore Fournier et de feu Rose Gagnon. Elle demeurait à Saint-Georges et autrefois à Saint-Cyprien-des-Etchemins. Madame Rolande Fournier sera exposéeà la salle dule samedi 4 décembre de 10h à 13h30.et de là au cimetière paroissial de Saint-Cyprien-des-Etchemins sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques, Denise (Jacques Fortin), Jean-Luc (Paule Pelchat) et Sylvie (Paul Gratton); ses petits-enfants: Marie-Eve Baillargeon, Nancy et Yann Fortin, Sylvain, Joël et Jean-Simon Baillargeon, Nathalie et Anne-Marie Fauchon; ainsi que ses 13 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Conrad (feu Éliane Hébert), feu Germaine (feu Armand Baillargeon), feu Christine (feu Gérard Pouliot), Mariette (feu Lauréat Chabot), Antoine (feu Monique Nadeau, Huguette Vachon), Lucienne (feu Claude Lessard) et Marc (Linda Fortin). De la famille Baillargeon, elle était la belle-sœur de: feu Adélix (feu Laurentia Racine), feu Jean-Marie (Blanche Fortier), feu Oliva (feu Jeanne Bernier), feu Laurette (feu Philippe Touzin), feu Irène (feu Jean-Paul Bourdon), Sr Marie-Paule, feu Noël (Émérence Deblois), feu Marcel (Raymonde Fillion) et Guy (feu Jeannine Lambert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CISSS-CA, secteur Beauce de Saint-Georges pour les bons soins prodigués à notre mère. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (pour l'Hôpital), 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 4T8.