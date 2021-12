Des tests rapides sous le sapin pour Noël

En début de semaine, François Legault a clairement exprimé son souhait pour Noël :

« Moi, j’espère, honnêtement, avoir le OK pour que, pendant une petite période pour le temps des Fêtes, on soit capables de monter à 20-25 [personnes]. »

Bien entendu, il va suivre les recommandations de la Santé publique. Mais, disons que la commande du grand patron est passée.

Le fond et la forme

De son côté, le ministre Christian Dubé a joué de prudence mercredi : « On ne veut pas aller trop loin, trop vite. »

Ainsi, le premier ministre est venu mettre de la pression sur le Dr Arruda. Du côté de la forme, cette sortie de M. Legault n’était pas optimale au niveau de la cohésion du message.

Cependant, sur le fond, bien des Québécois sont d’accord avec lui. La limite actuelle de dix personnes pour un rassemblement privé ne tient pas la route pour les Fêtes.

L’arrivée du variant met tous les politiciens sur le pied d’alerte. À ce moment-ci, il y a plus de questions que de réponses.

C’est pour ça que le Dr Arruda se donne du temps, mais en ne voulant pas revivre le traumatisme de 2020, la Santé publique est en train de manquer le bateau.

Un souhait

Les Québécois sont en train de s’organiser. Des consignes dans sept à dix jours arriveront trop tard.

L’an dernier, on a avalé la pilule. Pas de Noël, on a fait des siestes comme l’a dicté M. Legault.

Mais, cette année, on est vacciné et on est plus que tanné de la pandémie.

Pour traverser la période des Fêtes sans craindre le pire, faisons confiance aux Québécois. Rendons les tests rapides disponibles pour tous.

Un petit test et si tout est beau, on va veiller chez notre tante préférée.

Après 20 mois, à écouter sans broncher, on mérite au moins ça.