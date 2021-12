MORIN, Bertrand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 novembre 2021, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédé monsieur Bertrand Morin, époux de feu madame Thérèse Maranda, conjoint de madame Thérèse Paquet. Il était le fils de feu madame Mérilda Nadeau et de feu monsieur Raymond Morin. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: René (Micheline Simard), Marie-Claude (Jean-François Lecours); ses petits-enfants: Joana, Rafaël, Charles et Sandrine. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédés. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Lucille Genesse et Gemma Maranda; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier l'équipe du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du Centre d'accueil Saint- Joseph de Lévis pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca ou à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, téléphone: 418 833-3414, site web: www.castjoseph.com.