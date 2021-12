Douleur d’être privée d’un petit-fils

Je vis une grosse peine causée par ma belle-fille. J’ai élevé seule mon fils unique, vu que son père n’en voulait pas. Ayant refusé l’avortement, il m’a remis le problème entre les mains. Comme j’ai du cœur au ventre et que j’adore cet enfant, j’ai travaillé pour nous donner une vie agréable, sans qu’aucun homme ne vienne jamais troubler la paix de notre cellule.

J’ai eu un bon garçon qui a étudié un métier qui le fait vivre aujourd’hui ainsi que sa petite famille de trois. Quand il a rencontré sa blonde, je me suis montrée ouverte à l’accueillir du mieux que je pouvais, même si je craignais fortement qu’elle ne veuille me couper de mon fils, comme le font si souvent les brus. Mais au début, elle n’a pas montré son vrai visage. C’est quand elle est devenue enceinte que les choses se sont compliquées.

On avait l’impression qu’elle était la première femme au monde à attendre un enfant tant il fallait que toute l’attention soit tournée vers elle. Et mon fils qui la voit dans sa soupe faisait son maximum pour lui simplifier la vie, quitte même à refuser mes invitations à manger quand mademoiselle ne se sentait pas bien. Son accouchement ne fut pas facile et les suites non plus. Comme elle avait besoin d’aide, ils se sont tournés vers moi. Je me suis installée chez eux pour être près du bébé en tout temps.

Jamais pendant cette période elle ne m’a fait sentir de trop puisqu’elle avait besoin de moi. Ça a duré comme ça pendant six mois, jusqu’à ce que mon fils me dise que je pouvais rentrer chez moi, qu’ils allaient prendre le relais, et que de plus ils avaient obtenu une place en garderie, donc que ma bru serait en mesure de retourner au travail sans mon aide.

Les premières fois que j’ai revu mon petit-fils par la suite, il me faisait des mamours dès mon arrivée. Je pense qu’elle n’a pas aimé ça, puisque depuis quelque temps, je ne les vois qu’une à deux fois par mois au maximum. J’en ai parlé à mon fils et il refuse de voir que sa blonde le manipule en faisant tout pour me priver de voir son enfant. J’en déduis qu’elle est jalouse de l’affection que le petit me porte. Je trouve ça injuste et je ne sais pas comment le faire comprendre à mon fils.

Mamie qui vit un sevrage difficile à encaisser

J’ai le vague sentiment qu’il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Le préjugé que vous exprimez à l’endroit des brus en général m’a mis la puce à l’oreille. Il se peut que j’aie tort, mais ce serait bien de faire un examen de conscience à ce propos. Si votre fils adoré n’est pas d’accord avec votre évaluation concernant sa compagne, se pourrait-il que vous usurpiez un peu de son espace vital à elle quand vous êtes en présence de l’enfant ? Si je me trompe, réécrivez-moi en clarifiant la situation.