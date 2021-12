BLANCHET, Rita Bernard



Au CHUL, Québec, le 25 novembre 2021, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédée madame Rita Bernard, épouse de monsieur François Blanchet. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h,et de là, au cimetière St-Jean-Baptiste de Les Écureuils.Madame Bernard laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Éric (Marie-France Beauchesne), Esther (Frédéric Joubert), Katia (Constant Laperle); ses petits-enfants: Arielle, Étienne et Justine; Anna et Marie; Alexandra et Benjamin; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: sr Jeannine, Béatrice (André Thérrien), Maurice (Huguette Bélanger), Paul-Émile (Fernande Bélanger), Alain (Lucie Martineau); Gaétane Blanchet (Angelo Bisotto) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement aux Dre Julie Couture et Dre Julie Lemay et à tout le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com