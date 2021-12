LANGLAIS, Renald



À la Résidence Labrie de Saint-Pascal, le 3 novembre 2021, est décédé à l'âge de 91 ans et 10 mois M. Rénald Langlais, époux de feu Mme Monique Giroux; fils de feu Mme Aline Francoeur et de feu M. Isidore Langlais. Il demeurait à Saint-Pascal, autrefois à Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 10 h à 11 h 30.et de là au cimetière de Saint-Philippe-de-Néri. Il était le frère de: feu Georgette (feu Gérard Lemieux), feu Marie-Paule, feu Suzanne, feu Gaston (feu Gisèle Cotnoir), Huguette (feu Normand Ulrich), Louis-Marie (feu Chantal Dubé), Gabriel (Pauline Briand); ses beaux-frères de la famille Giroux: Gabriel (Ghislaine Dubé), Gaétan; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la Résidence Labrie pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la