Encore un déficit de plusieurs millions pour les Alouettes

Avant de parler football, le président Mario Cecchini a dressé le bilan financier des Alouettes. Encore une fois, la formation montréalaise encaissera un déficit de plusieurs millions au terme de l’année fiscale.

«En 2019, on a perdu entre 9 et 10 millions $, a confirmé Cecchini. On n’est pas où on veut être. On se donnait deux à trois ans pour retrouver la rentabilité. Il y a la pandémie de la COVID-19 qui nous a lancé une balle courbe.

«Cette année, on a coupé notre déficit de 45 % avec trois matchs locaux en moins. On a fait un pas en avant.»

Ce qui signifie que les Alouettes ont perdu approximativement entre 4,5 et 5 millions $. Une facture importante pour une formation dont la santé financière a toujours été fragile.

Moins de billets donnés

Lors de la saison 2019, les Alouettes avaient maintenu une moyenne de 17 574 spectateurs à leurs matchs. Cette année, elle a chuté à 13 063.

Comment Cecchini explique-t-il cette situation ? En 2019, les Alouettes avaient donné plus de 4000 billets aux amateurs à chaque rencontre.

«La politique que nous avons adoptée est de réduire de façon considérable le nombre de billets donnés, a précisé Cecchini. Il y a des billets qui vont aux joueurs, au stade et à la LCF par obligations.

«Puis, nous avons donné plusieurs billets à nos anges gardiens qui travaillent dans les services essentiels. Je ne juge pas ce qui s’est fait dans le passé. On a pris une stratégie qui est différente, mais qui est aussi en respect pour nos clients payeurs.»

Malgré tout, les Alouettes ont plusieurs chiffres intéressants malgré leur manque à gagner. Ils ont réussi à avoir les mêmes revenus à la billetterie qu’en 2019 même s’ils ont présenté trois matchs de moins au Stade Percival-Molson.

Ils ont connu une progression positive au niveau des ventes d’abonnements de saison (18%), de billets individuels (54 %), des loges (137 %) et du club affaires (40 %). C’est un pas dans la bonne direction.

