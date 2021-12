ROUSSEAU, Denis



À l'Hôpital de Montmagny, le 23 novembre 2021 à l'âge de 89 ans est décédé M. Denis Rousseau, époux de feu Mme Denise Forgues. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale samedi 4 décembre à compter de 9h.Les cendres seront déposées par la suite au columbarium du mausolée de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Cateline Caron), Marc (Hélène Lacroix), Muriel (Robin Boucher); ses petits-enfants: Alex, Charles, Steven, Cédric et Amélie. Il était le frère de: feu Marcelle (feu Robert Blais), feu Madeleine, feu Mariette (feu Robert Blouin), feu Murielle, feu Marguerite (feu Jean-Claude Ouellet), feu Monique, feu Lucille, Lisette (feu Marcel Bernier). De la famille Forgues, il était le beau-frère de: feu Thérèse (feu Wilfrid Dussault), feu Noëlla (feu Edmond Coulombe), feu Jean-Marie, Pierrette (feu Fernand Bouffard), feu Télesphore (feu Lina Thériault), Émilienne (feu Denis Martin), feu Jean-Claude, Cécile (André Gaudreau), Marcel (Solange Thibault), Louise (Jacques Roberge). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, dont son filleul Sylvain Martin, ainsi que ses cousins, cousines. La famille remercie sincèrement la Dre Isabelle Côté et le personnel soignant des soins intensifs de l'Hôpital de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, www.coeuretavc.ca