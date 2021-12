BLANCHET, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 novembre 2021 à l'âge de 83 ans est décédé M. Yvon Blanchet, époux de feu Gilberte Gamache. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale samedi 4 décembre à compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses fils: Eric (Nathalie Corriveau), François (Vicky Fortier); ses petits-enfants: Éthan et Amélia; son amie: Juliette Rouillard. Il était le frère de: feu Clémence (feu Maurice Têtu), Réjeanne (André Thibeault), feu Lise (Jacques Minville), Céline (feu Lorrain Leclerc), Monette (Paul-André Proulx), feu Donald (feu Réjeanne Frève), Gérald, Odette (feu André Bouffard), Jacques, Johanne (feu Claude Guimont); de la famille Gamache, il était le beau-frère de: feu Robert (Gilberte Desrosiers), feu Lionel (feu Gisèle Coulombe), Sylvio (Francine Gamache), Prosper (feu Cécile Tremblay), feu Simone (feu Jacques Couture), Laurence (feu Jacques Laberge, Jean-Pierre Boudreault), Juliette (Serge Mignault), Hector et Gaston. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie le personnel des soins intensifs et ceux des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis.