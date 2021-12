Homme décédé après avoir attendu deux heures: Dubé a une responsabilité dans sa mort, dit Anglade

Le ministre de la Santé, Christian Dubé a une responsabilité dans la mort de Richard Genest, décédé après avoir attendu deux heures l’ambulance en raison de la fermeture de l’urgence de Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, estime la cheffe libérale, Dominique Anglade.

Choqués par cette tragique histoire le Parti libéral, Québec solidaire et le Parti québécois demandent tous au coroner de se saisir du dossier.

«Le trajet que le patient a dû faire, c'est comme partir de Montréal, aller virer à Joliette pour se faire dire que le spécialiste dont on a besoin est à Saint-Jérôme. Le patient est décédé dans l'ascenseur à quelques minutes du spécialiste qui aurait pu le sauver», a déploré la députée solidaire Émilise Lessard-Therrien.

Plusieurs questions doivent être éclaircies, le plan présenté il y a quelques semaines par le Centre de santé et de services sociaux de la région (CISSS-AT) prévoyait de dépêcher une ambulance supplémentaire pour justement éviter des découvertures ambulancières sur son territoire, rappelle-t-elle.

Pour le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau, cette situation relève carrément de la «médecine de brousse».

«C'est une gestion de la santé par fermetures de services, et, on le dit depuis des mois, ça a des conséquences. On ne peut plus parler de réorganisation planifiée sans réfléchir aux conséquences que tout ça peut apporter».

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, demande un plan pour la réouverture rapide des services d’urgence dans les régions comme en Abitibi-Témiscamingue où le manque de main-d’œuvre force leur fermeture.

Elle blâme le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le gouvernement Legault pour la fermeture de ces services rappelant qu’elle avait invité le maire de Senneterre à venir les rencontrer à Québec il y a quelques semaines seulement.

«Il a eu droit à huit minutes d’échanges. Pour quel résultat? Aucun résultat. Au bout du compte, l’urgence est toujours fermée et M. Genest est décédé», a-t-elle déploré.

Aucun lien entre le décès à Senneterre et la fermeture de l'urgence, selon le coroner

Le ministre de la Santé Christian Dubé a réagi au décès de Richard Genest à Senneterre après avoir attendu plus de deux heures avant de recevoir de l'assistance.

Le ministre a tout d'abord souhaité offrir ses condoléances à la famille.

Il a ensuite affirmé avoir demandé à un coroner de faire une première analyse des faits.

«Il faut quand même séparer le cas particulier de M. Genest, sa situation à lui versus deux enjeux, c'est-à-dire la fermeture de l'urgence et les services ambulatoires», estime le ministre Dubé.

Il poursuit en expliquant qu'à la lumière des faits présentés au coroner, celui-ci a pris la décision qu'il n'y avait pas matière à enquête.

Il a ensuite affirmé que malgré qu'il s'agissait d'un incident regrettable, la mort de M. Genest n'avait pas de lien avec la fermeture de l'urgence de Senneterre ni avec les services ambulatoires.

«Le coroner dit qu’il n’y a aucun lien entre le décès de M. Genest et ces deux services», appuie Christian Dubé.

– Avec la collaboration de TVA Nouvelles

