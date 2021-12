Joël Bouchard et la recette du succès

Joël Bouchard a toujours eu un style de gestion extrêmement communicatif et ce n’est pas parce qu’il est passé du Québec à la Californie qu’il changera sa manière de faire.

Le Québécois a passé trois ans dans l’organisation du Canadien de Montréal avant de faire ses valises vers le sud-ouest des États-Unis, où il est maintenant entraîneur-chef chez les Gulls de San Diego, la filiale des Ducks d’Anaheim dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Le fait d’évoluer dans un nouvel environnement ne change toutefois rien à la philosophie de Bouchard qui applique les mêmes notions de base autant en tant qu’entraîneur dans le hockey professionnel que lorsque qu’il dirigeait dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de 2008 à 2018.

«Mon travail est de me demander comment chaque joueur peut être la meilleure version de lui-même, a expliqué Bouchard, jeudi, sur le site web de la LAH. Si tout le monde devient légèrement meilleur chaque jour, alors l’équipe deviendra meilleure. Et ça commence avec moi. Je crois vraiment au processus et il faut faire les choses de la bonne manière. Il faut travailler ensemble et donner le meilleur de soi-même. C’est mon travail de me pousser. Après ça, le reste tombe en place. La priorité reste toujours sur le joueur, jamais sur moi. Je ne joue plus, ce sont les joueurs qui tiennent les bâtons.»

Non seulement Bouchard a quitté le Rocket de Laval et a emporté avec lui son enthousiasme, mais il a aussi subtilisé à l’organisation son entraîneur adjoint, Daniel Jacob, qui est visiblement partisan des méthodes de son collègue. Celui-ci travaille de pair avec Bouchard depuis 2014, époque où les deux œuvraient au sein de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

«C’est un entraîneur axé sur les détails, a décrit Jacob. Il passe énormément de temps à visionner des matchs, des séquences, mais il porte aussi beaucoup d’attention aux détails. Il prend aussi le temps d’enseigner et d’expliquer les pourquoi et les comment. Je crois que les gars apprécient cela et ils voient que ça fonctionne. C’est une bonne recette.»

Méthodes reconnues

Toutes ces méthodes de travail, la passion qu’il transmet, les membres de son entourage s’en sont bien vite aperçus.

«C’est énorme, a pour sa part mentionné l’entraîneur-chef des Ducks Dallas Eakins. Le développement dans une organisation est très important. Joël a fait de l’excellent travail avant d’arriver ici et je suis excité qu’il y soit maintenant. Nos jeunes sont entre de très bonnes mains.»

«Ça aide énormément, a indiqué le défenseur des Gulls, Nikolas Brouillard. Ils ont joué et savent comment ça se passe. Ils peuvent aussi se mettre dans nos souliers, ce qui est bien pour nous. C’est très bien pour nous cette année et Joël nous pousse de la bonne manière. Je crois aussi qu’il apporte de la maturité au sein de notre groupe.»

