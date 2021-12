La mobilité au cœur des priorités budgétaires de Jackie Smith

À quelques jours du dépôt du budget 2022 de la Ville de Québec, Jackie Smith, cheffe de Transition Québec (TQ), a dévoilé ses trois priorités qui tournent autour du thème de la mobilité durable.

Comme les transports sont à l’origine de 45% des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec, la conseillère municipale de Limoilou suggère au maire Marchand «trois mesures particulièrement porteuses» et «qui font consensus au sein de plusieurs partis représentés à l’hôtel de Ville».

Détail des mesures

Tout d’abord, elle voudrait «débuter le processus d’implantation d’une tarification sociale pour les transports en commun» en rappelant que le maire Marchand a lui-même fait cette promesse lors de la récente campagne électorale.

Aussi, Mme Smith juge qu’il faudrait doubler «le budget vélo par habitant» en le faisant passer de 7$ à 14$ dès la première année du mandat. La troisième mesure préconisée est d’investir en matière de sécurité routière pour les piétons «en réservant un budget pour la mise en place d’aménagements urbains incitant au ralentissement, au respect des limites de vitesse et à la sécurisation des intersections».

D’après la cheffe de TQ, «aller de l’avant avec ces actions enverrait un signal fort en faveur de la mobilité durable et contribuerait à placer la lutte contre la crise climatique parmi les priorités de votre administration».

En point de presse, Mme Smith a précisé qu’il s’agit pour elle de faire des suggestions et non pas de poser «des conditions» pour appuyer le prochain budget. Comme les documents budgétaires ne sont pas encore connus, il est d’ailleurs trop tôt pour savoir si la cheffe de TQ va appuyer ou non le budget.

Le budget 2022 de la Ville de Québec doit être déposé la semaine prochaine.

