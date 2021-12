Le Québec traîne de la patte pour la 3e dose

Le Québec traîne de la patte en ce qui a trait à offrir une 3e dose du vaccin contre la COVID-19 à la population si on le compare aux autres provinces et territoires canadiens.

À l’heure actuelle, la Belle province permet aux personnes de 70 ans et plus et certains groupes ciblés.

Ailleurs au pays, certains endroits ont élargi l’administration de la 3e dose. Jeudi, l’Ontario a annoncé que les personnes de 50 ans et plus pourront recevoir une dose de rappel. Le Yukon offre également cette possibilité.

Au Manitoba, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, la 3e dose du vaccin est offerte à tous les adultes de 18 ans et plus.

Si la Colombie-Britannique et l’Alberta l’offrent actuellement aux personnes de 70 ans et 60 ans et plus, ces provinces de l’Ouest ont manifesté leur intention de la rendre accessible à tous les adultes de 18 ans et plus à partir de janvier 2022.

Dans les Maritimes, le Nouveau-Brunswick autorise les personnes de 65 ans et plus à recevoir une dose de rappel. La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador l’offrent aux personnes de 70 ans et plus.

