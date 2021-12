Legault et Marchand veulent des réponses sur les arrestations musclées à Québec

Le premier ministre Legault et le maire Marchand ont tous deux plaidé jeudi pour une enquête approfondie qui permettra d’aller «au fond des choses» sur ce qui se passe à la police de Québec, après le dévoilement d’une quatrième vidéo d’intervention brutale.

Lors d’une activité au Musée national des Beaux-Arts de Québec, les deux politiciens ont été interpellés sur une nouvelle vidéo dévoilée par Le Journal et qui implique vraisemblablement le même policier.

«C’est troublant de voir qu’il il a une, deux, trois, quatre vidéos, qu’il semble y avoir des interventions qui ne sont pas acceptables. Maintenant, il y a des policiers qui ont été suspendus. Il y a une enquête interne et une enquête de la commissaire à la déontologie qui est faite aussi. Je vais m’assurer, Geneviève Guilbault et moi on va s’assurer avec le maire de Québec et le SPVM qu’on aille au fond de chaque dossier», a exprimé le premier ministre François Legault.

Quelques minutes plus tard, le maire de Québec, Bruno Marchand, faisait écho à ses propos. «Chaque vidéo est insupportable. (...) il y a quelque chose là qui est signe d’un problème. Le chef de police doit s’adresser aux médias à 14h. On va attendre la suite. On a besoin d’une enquête approfondie, le premier ministre l’a dit. Tant qu’on ira pas au fond des choses on sera pas satisfait. C’est la même chose pour moi.»

Plus de détails à venir...

