Les Sags gaspillent une avance de deux buts

Les Saguenéens de Chicoutimi ont subi une défaite de 6-4 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, jeudi soir, à Blainville. Les Sags se sont écroulés en deuxième période en accordant trois buts en moins de cinq minutes.

« On a eu un bon début de match, l’exécution était à point. C’est comme si on s’était dit qu’on était capable de jouer un match ouvert, mais ce n’est pas notre identité. On a eu beaucoup de chance de marquer, mais on a en a donné beaucoup aussi et ça ce n’est pas notre style de jeu », a expliqué l’entraineur-chef des Saguenéens, Yanick Jean.

Miguël Tourigny a ouvert la marque en déjouant le gardien Kevyn Brassard. Andrei Loshko a ensuite inscrit son troisième filet en autant de matchs afin de ramener tout le monde à la case départ.

Félix Lafrance et Julien Bourget a ensuite emboité le pas pour donner les devants 3-1 aux Bleuets. Les trois buts des Sags ont été marqués en un peu plus de trois minutes.

Cauchemardesque deuxième période

« En deuxième, ils ont bien exécuté les jeux et on l’a moins bien fait. Notre gestion de la rondelle était vraiment déficiente en deuxième, donc ça nous a mis dans le trouble », a déclaré Yanick Jean.

La troupe de Bruce Richardson a frappé à la porte deux fois plutôt qu’une en milieu de deuxième tiers. Pinard et Myklukha ont percé le mystère Kevyn Brassard, qui connaissait un excellent début de match. Zachary Roy a finalement redonné l’avance à son équipe en portant le pointage à 4-3.

Après 40 minutes de jeu, Chicoutimi affichait un maigre total de 12 lancers, dont seulement trois en deuxième.

Belle bataille en troisième

Simon Pinard en a ajouté en troisième période en faisant 5-3. Cependant, il ne fallait pas compter les visiteurs pour battus. Julien Hébert a sauté sur un retour de lancer avec un peu moins de sept minutes à jouer afin de redonner espoir à la formation de Yanick Jean.

Ça n’aura toutefois pas été suffisant. L’Armada n’a plus jamais regardé derrière et a signé un gain de 6-4 aux dépens des Saguenéens. Simon Pinard a complété son tour du chapeau dans un filet désert.

Les Saguenéens se rendront vendredi en Outaouais, alors qu’ils croiseront le fer avec les Olympiques de Gatineau à 19 h.