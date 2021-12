Les «Tim Biebs», assez pour sauver Tim Hortons?

La nouvelle association entre la chaîne de restaurants Tim Hortons et le célèbre chanteur pop Justin Bieber pour créer les «Tim Biebs» pourrait ne pas être suffisante pour sauver l’entreprise en difficulté.

Clients qui se cognent le nez à la porte, longs délais d’attente et erreurs dans les commandes, plusieurs amateurs de Tim Hortons vivent de plus en plus de déceptions.

«C’est une chaîne qui vieillit mal. Il ne faut pas se le cacher, c’est triste à dire», constate Philippe Richard Bertrand, cofondateur et associé d’Amplio Stratégies, en entrevue à l’émission À vos affaires.

L’acquisition de Tim Hortons par une entreprise américaine est d’ailleurs montrée du doigt par l’expert.

«Malheureusement, ils ont décidé de vendre l’entreprise il y a plusieurs années à une compagnie américaine qui devait mettre de l’argent pour essayer de donner un second souffle à Tim Hortons pour les laisser un peu se numériser, revitaliser les restaurants, et ça n’a pas été fait», déplore-t-il.

M. Bertrand soutient aussi qu’«il y a un problème de modèle d’affaires».

«Quand vous allez dans un Tim où on peut y rentrer et s’asseoir, l’âge moyen est d’à peu près 60 ans et plus», dit-il.

Selon l’analyste, la nouvelle association avec Justin Bieber est une tentative d’attirer les jeunes dans les restaurants.

Il donne d’ailleurs comme exemple de réussite la chaîne de café Starbucks qui, avec son application mobile lancée en 2011, peut aujourd’hui se targuer d’avoir 1,4 milliard de dollars en dépôt pour des achats à venir.

Pour assurer sa survie, la chaîne de Tim Hortons devra faire plus que s’associer avec des célébrités, croit M. Bertrand.

«C’est vraiment une transformation de fond en comble qui va devoir être faite parce qu’en ce moment, ils ont glissé sur la seule peau de banane qu’ils avaient. Ils ont arrêté de numériser, d’essayer d’améliorer et aujourd’hui, il n’y a plus personne qui va aller travailler là», dit-il.

À VOIR AUSSI: