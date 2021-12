L’Inde annonce ses deux premiers cas du variant Omicron

NEW DELHI | L’Inde a annoncé jeudi la découverte de deux premiers cas du très contagieux variant Omicron du coronavirus sur son territoire.

• À lire aussi: Le quart des derniers cas de COVID-19 au Québec ont moins de 10 ans

• À lire aussi: COVID: le Royaume-Uni approuve le traitement par anticorps de GSK

• À lire aussi: France: premier cas de variant Omicron confirmé en métropole

Deux hommes, de 66 ans et 46 ans, ont été testés positifs dans l’État du Karnataka, dans le sud du pays, a déclaré un haut fonctionnaire du ministère de la Santé, Luv Agarwal, lors d’un point de presse.

«Conformément aux protocoles, tous leurs contacts primaires et secondaires ont été retracés et sont en train d’être testés», a-t-il poursuivi.

L’Inde n’a pas encore imposé de nouvelles interdictions de voyager à l’étranger, mais lundi le ministère de la Santé a ordonné à tous les voyageurs entrants sur son sol, en provenance de «pays à risque», de se soumettre à un test à leur arrivée. Il a prévu des tests aléatoires sur d’autres arrivées internationales.

Bombay, la plus grande ville du pays, a imposé mercredi une quarantaine obligatoire de sept jours pour tous les passagers arrivant de pays à risque.

Plus de 200 000 personnes sont mortes en Inde lors d’une vague meurtrière de COVID-19 survenue entre avril et juin qui a submergé les hôpitaux et les crématoriums.

Cette vague a sévi après l’un des plus grands rassemblements religieux du monde, le Kumbh Mela, qui a attiré environ 25 millions de pèlerins.

Ce rassemblement, ainsi que les grands rassemblements électoraux, ont été accusés par les experts d’avoir alimenté la flambée du variant Delta, actuellement dominant.

L’Inde compte à ce jour plus de 34 millions de cas confirmés de virus et a enregistré près de 470 000 décès liés à la COVID-19, le bilan le plus sévère après ceux des États-Unis et du Brésil.

Mais tous les cas n’étant pas déclarés, certaines études ont estimé que le véritable bilan indien pourrait être jusqu’à dix fois plus élevé.

Le pays a administré plus de 1,2 milliard de doses de vaccin anti-COVID, mais seulement environ un tiers de la population est entièrement vaccinée, selon les données du gouvernement.

À voir aussi