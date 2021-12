L’Océanic amorce un trois en trois sur la route

RIMOUSKI | L’Océanic tentera de freiner à deux sa série de défaites ce vendredi alors que la formation rimouskoise amorce un voyage de trois matchs en trois jours à Baie-Comeau vendredi et samedi et à Chicoutimi dimanche.

Le retour sur le sentier de la victoire ne sera pas nécessairement facile même si le Drakkar figure à l’avant-dernier rang de la division Est de la LHJMQ. « Le Drakkar joue très bien par les temps qui courent. L’équipe gagne régulièrement et tous ses matchs sont serrés. Il ne faut pas penser que ce sera facile. C’est une équipe qui joue de manière très serré. Ils ont un attaquant de 20 ans, Jacob Gaucher, qui marque des buts à profusion et un vétéran gardien, Olivier Adam, qui traverse une bonne période », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, avant le départ de son équipe vers la Rive-Nord.

Garder le jeu simple

Le pilote de l’Océanic n’était pas satisfait de la performance des siens, après la défaite de samedi dernier contre Gatineau. Il a un peu tempéré ses propos depuis. « Il y a quand même eu de bonnes choses. Ce n’est pas un match à jeter à la poubelle. Même avec une cinquantaine de revirements, nous étions à égalité jusqu’à la dernière minute du match et on n’a trouvé aucune reprise où on voit clairement la rondelle franchir la ligne des buts. Disons que c’est un but douteux », a-t-il commenté.

Ayant décelé de la fatigue mentale et physique chez ses joueurs, Serge Beausoleil a donné des congés d’entraînement lundi et mardi. « Nous avons eu de bons entraînements mercredi et jeudi. Il faut bien doser nos énergies en prévision d’un trois en trois qui ne s’annonce pas facile. Si on regarde plus loin, les Sags nous attendent avec une brique et un fanal après notre domination du 21 novembre ».

Verreault cas douteux

L’attaquant de 19 ans, Luka Verreault, représente un cas douteux pour les matchs de la fin de semaine en raison d’une blessure subie vendredi dernier contre les Olympiques lorsque la porte du banc de l’Océanic s’est ouverte au moment où un adversaire le mettait en échec. « C’est moins grave qu’anticipé. On avait d’abord craint une fracture », a mentionné Serge Beausoleil, qui retrouvera ses jeunes de 16 ans Luke Coughlin et Maël St-Denis à Baie-Comeau. Les deux ont participé au Défi des moins de 17 ans.

« On verra vendredi, mais ce serait surprenant qu’ils soient en uniforme pour le premier match », a précisé l’entraîneur-chef qui n’avait pas statué sur l’identité de son gardien partant pour vendredi.

