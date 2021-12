Matthew Shiltz perd sa mère dans un accident de voiture

Le quart-arrière des de Montréal Matthew Shiltz est en deuil, ayant annoncé mercredi soir avoir perdu sa mère dans un accident de voiture, plus tôt cette semaine.

L’athlète de 28 ans lui a rendu hommage sur les médias sociaux, la remerciant de lui avoir transmis sa foi.

«Il n'y a vraiment aucun mot qui puisse décrire ce que je ressens, et je ne pense pas que tout ce que j'écris décrira ce qu'elle signifie pour moi, a écrit le pivot pour accompagner une série de six photos de sa maman, sur Instagram.

«Je suis rassuré de savoir qu'elle avait le cœur le plus pur, rempli de foi, d'amour et de compassion, voulant que tous ceux avec qui elle est entrée en contact ressentent l'amour du seigneur et se sentent les bienvenus.»

Shiltz a demandé aux partisans de prier pour la défunte et sa famille, accueillant à bras ouverts tous les messages de condoléances lui étant envoyés.

