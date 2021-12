Peng Shuai: l'ATP réclame une « communication directe », contre le boycott

L'ATP, qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, réclame un accès direct à Peng Shuai et considère que le meilleur moyen d'influer sur sa situation en Chine est de privilégier une présence sur place, selon un communiqué publié jeudi.

• À lire aussi: Affaire Peng Shuai: la WTA renonce à la Chine, quoi qu’il en coûte

• À lire aussi: La situation de Peng Shuai inquiète toujours la WTA

« Nous renouvelons notre appel pressant à l'ouverture d'une ligne de communication directe entre la joueuse et la WTA afin d'établir une image plus claire de sa situation », déclare le président de l'ATP Andrea Gaudenzi dans un texte qui ne cite pas une seule fois la Chine.

Et, contrairement à la WTA qui refuse de retourner jouer en Chine ou à Hong Kong tant que l'affaire Peng Shuai n'est pas réglée, Gaudenzi estime qu'une « présence dans le monde entier donne une meilleure chance d'obtenir des résultats ».

« La situation concernant Peng Shuai continue de soulever des craintes au sein et en-dehors de notre sport. La réponse à ces inquiétudes est jusque-là insuffisante », dénonce-t-il cependant.

« Nous continuons de discuter avec nos membres et de suivre les évolutions de cette affaire », conclut Gaudenzi dans un court texte qui ne fait pas non plus de référence directe à la situation de la joueuse de 35 ans.

À voir aussi