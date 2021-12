SNC-Lavalin décroche un contrat en Irlande

Groupe SNC-Lavalin (SNC) vient de signer un contrat avec Transport Infrastructure Ireland (TII) pour superviser l'entretien du réseau d'autoroutes et de voies doubles en Irlande.

En vertu d'une entente initiale de cinq ans, dont le montant n’a pas été dévoilé, SNC-Lavalin sera ainsi chargée d'assurer la supervision, la surveillance, l'audit, la conception et les services techniques, consultatifs, et de gestion des actifs nécessaires à l'entretien de 844 km d'autoroutes et de voies de circulation doubles.

Ces voies sont situées à Dublin et dans la zone de la côte est, ainsi qu'à Cork et aux régions sud et sud-est de l'Irlande.

«SNC-Lavalin a largement fait ses preuves en matière de gestion et de valorisation des actifs. Ceci est particulièrement vrai dans le secteur des transports, un marché final clé dans lequel notre positionnement est très favorable», a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin par voie de communiqué, jeudi.

«Notre riche portefeuille de projets routiers témoigne du potentiel de nos capacités mondiales qui, à l'échelle locale, aident nos clients à gérer et à entretenir des infrastructures essentielles, partout dans le monde», a-t-il ajouté.

