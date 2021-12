Surpayés, nos employés municipaux?

Au Québec, c’est encore le secteur municipal qui offre aux salariés la plus généreuse rémunération globale (salaire, avantages sociaux, régime de retraite). Et de loin.

Attachez votre tuque ! Les employés des 46 municipalités et villes de 25 000 habitants et plus, au nombre d’environ 50 000, gagnent en moyenne 39,9 % de plus que les employés du gouvernement du Québec, fonction publique et fonction parapublique comprises.

Ce qui, logiquement parlant, n’a aucun bon sens. De deux choses l’une : ou bien les employés municipaux sont exagérément surpayés ou bien les employés de l’État sont incroyablement sous-payés !

Si nos « fonctionnaires provinciaux » sont sous-payés, sachez à ce moment-là qu’ils ne sont pas les seuls.

Il faut savoir que le même écart de 39,9 % existe également avec l’ensemble des autres salariés qui ne sont pas syndiqués au Québec.

Pire encore : l’écart en faveur des employés municipaux passe à 42,3 % lorsqu’on compare la rémunération globale des salariés municipaux avec celle des salariés non syndiqués du secteur privé.

Par « secteur privé », on entend ici des entreprises de 200 employés et plus.

Fait important à préciser : mon analyse porte sur les données de l’étude Rémunération des salariés – État et évolution comparés 2021 de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), publiée mardi.

L’étude a évidemment comparé des emplois comparables (professionnels, techniciens, employés de bureau, ouvriers, employés de service) entre les divers groupes.

Et les employés municipaux dominent largement.

Jugez par vous-même. Voici les autres écarts de rémunération globale entre les salariés municipaux et les groupes suivants. Dans les municipalités et villes, combien les employés gagnent de plus par rapport :

À l’administration fédérale : 19 %

Au secteur universitaire : 20 %

Aux sociétés d’État : 14,6 %

Au secteur privé syndiqué : 25 %

Voilà pour les comparaisons en rémunération globale.

SALAIRE

Question salaire, les écarts entre les employés municipaux et ceux des autres groupes sont un peu moins prononcés qu’au chapitre de la rémunération globale, qui, comme je l’ai dit précédemment, englobe salaire, avantages sociaux et régime de retraite.

En matière de salaire, voici combien les employés municipaux gagnent de plus que les employés :

Du gouvernement du Québec : 29,1 %

Du gouvernement fédéral : 4,1 %

Des sociétés d’État : 5,8 %

Du secteur universitaire : 12,7 %

Du secteur privé non syndiqué : 17,4 %

Du secteur privé syndiqué : 8,3 %

De l’ensemble des autres salariés non syndiqués : 17,1 %

RÉACTION SYNDICALE

L’Étude de Statistique Québec sur la rémunération des employés de l’État venait à peine d’être rendue publique, mardi matin, que les trois centrales syndicales (CSN, CSQ, FTQ) émettaient subito presto un communiqué commun pour dénoncer l’écart de la rémunération globale entre les salariés de l’État et l’ensemble des autres salariés québécois.

L’étude tombe pile puisque les employés des fonctions publique et parapublique sont en pleine renégociation de leurs conventions collectives.

Les centrales syndicales se sont contentées de mettre l’accent sur le fait que les employés de l’État québécois gagnent en salaire 17,6 % de moins que l’ensemble des autres salariés québécois et en rémunération globale l’écart est de 9,4 %.

« En plein contexte de pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement [du Québec] a la responsabilité d’offrir à ses employés des conditions de travail et salariales attrayantes », affirment collectivement les chefs syndicaux Caroline Senneville (CSN), Éric Gingras (CSQ) et Daniel Boyer (FTQ).

Dans leur plaidoyer, les chefs syndicaux n’ont fait aucune référence à l’écart astronomique de rémunération globale de 39,9 % qui avantage les employés municipaux par rapport à ceux de l’État et à l’ensemble des salariés non syndiqués au Québec.