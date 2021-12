Un premier programme double Océanic-Drakkar

BAIE-COMEAU – De retour devant ses partisans, le Drakkar de Baie-Comeau tentera de vite renouer avec le chemin de la victoire, vendredi soir, quand il recevra la visite de l’Océanic de Rimouski.

Après avoir récolté trois points sur une possibilité de six lors de leur récent voyage au Nouveau-Brunswick, les membres de l’équipage souhaitent rebondir après avoir perdu leur dernier match, 8-3, devant le Titan d’Acadie-Bathurst.

Victorieux à leurs trois dernières sorties à domicile, les Nord-Côtiers chercheront à prolonger cette bonne séquence à la maison face à des adversaires avec qui ils croiseront le fer pour la toute première fois cette saison.

« L’Océanic connaît un bon début de saison. C’est un club qui joue dans son identité et qui respecte bien le concept d’équipe. Il s’agira d’un autre bon test pour nous » , a assuré l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Traversant sa meilleure séquence de la campagne avec neuf points amassés sur 12 dans ses six derniers matchs, le Drakkar (fiche de 4-1-1-0) affiche beaucoup plus de régularité au cours des dernières semaines.

« On travaille toujours sur la constance ainsi que les petits détails. Les joueurs progressent et lorsqu’ils compétitionnent sur la patinoire, ils sont en mesure de réaliser de belles choses. Il faut continuer d’avancer », a ajouté Grégoire qui enverra le vétéran gardien de but Olivier Adam devant le filet.

Impliqués dans le récent Défi de la capitale 2021 organisé par Hockey Canada, les recrues Vincent Collard (couronné avec l’équipe des Noirs) et Nathan Baril (finaliste avec l’équipe des Rouges) ont vécu une bonne expérience et seront de retour pour prêter main-forte à leur équipe junior.

En bref

Toujours incommodé par une blessure à une cheville, l’attaquant Xavier Fortin manquera de nouveau à l’appel dans le clan baie-comois...Doublés à domicile par les Olympiques de Gatineau, le week-end passé, les Rimouskois tenteront de mettre un terme à cette courte série de deux revers d’affilée...Les deux équipes compléteront leur programme double, samedi après-midi, sur la glace du centre Henry-Leonard.

