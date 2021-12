Ville de Québec: Jackie Smith veut une commission d’enquête sur le profilage racial

Dans la foulée de la publication de vidéos d’interventions policières controversées à Québec, Jackie Smith, cheffe de Transition Québec (TQ), réitère sa proposition de mettre en place une commission d’enquête sur le profilage racial.

C’est ce que la conseillère municipale a répété, jeudi matin, en marge d'un point de presse. Disant s’inspirer de la Ville de Montréal, elle avait déjà fait cette même suggestion, il y a deux mois, lors de la campagne électorale.

«Il faut absolument avoir un lien de confiance envers la police. Quand on voit des vidéos comme ça, ça fragilise le lien de confiance et le sentiment de sécurité des populations racisées. Les groupes communautaires veulent une enquête indépendante pour mettre la lumière sur ce qui s’est passé», a-t-elle affirmé.

La cheffe de TQ a ajouté que «le public veut juste savoir ce qui se passe et est-ce que la police prend au sérieux des gestes qui ont été faits par les policiers dans les vidéos. Ils veulent juste savoir s’ils peuvent compter sur la police pour les garder en sécurité et ne pas les cibler à cause de la couleur de leur peau». D’après elle, la commission d’enquête qu’elle préconise doit être sous l’égide de la Ville de Québec et impliquer divers chercheurs et intervenants du milieu.

Denis Turcotte, chef du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), doit faire le point sur la situation ce jeudi à 14h.

