LAROCHE, Guy



À sa résidence, le 14 novembre 2021, est décédé subitement, à l'âge de 88 ans et 8 mois monsieur Guy Laroche, époux de madame Gemma Allaire, fils de feu Marie-Louise Blanchet et de feu Alphonse Laroche. Natif de St-Edouard de Lotbinière, il demeurait à Laurier Station. Outre son épouse Gemma Allaire, il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Ginette Marcoux), Jacques (Gracia Lord) et Linda (Claude Dubois), ses petits-enfants : Jean-Philippe, Mélodie (Alexandre Jutras), Kévin (Julie Briand-Carle), Marie-Ève (Valérie Couture), Cindy (Jean-Michel Corriveau), Anne-Sophie, Jonathan (Tamara Napoletano), Carl (Rosalie Côté) et Francis (Gabrielle Brochu), ainsi que ses arrière-petits-enfants : Alexis, Alicia, Ludovic et Livia, ses frères et sœurs : feu Yves (feu Rose-Aimée Boisvert), feu Hercule (feu Gisèle Dubé), feu Jean-Luc, Lilianne (feu Bernard Brûlé), ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Carmen Allaire (feu Roger Bernier), Marie-Ange Allaire (Marcel Leclerc), feu Lucille Allaire (feu Edouard Rousseau), Rita Allaire (feu Robert Pérusse), feu Édouard Allaire (feu Jacqueline Soucy), Jacqueline Allaire (Georges Trépanier), Pauline Allaire (feu Jean-Charles Rousseau), feu Jean-Paul Allaire, feu Denis Allaire, feu Gérald Allaire, Gabriel Allaire (Monique Tremblay), Lise Allaire (Réal Bernier), Adèle Allaire (Jean-Guy Turcotte) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence Villa Laurence pour leur dévouement. SVP compenser l'envoi de fleurs et vos témoignages de sympathie par un don à la section cardiologie de la fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumonie de Québec 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418-656-4999, (www.fondation-iucpq.org). La direction des funérailles a été confiée à lavendredi le 3 décembre 2021 de 19h à 21h etde 9h à 11h.